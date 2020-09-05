Пара, бившая годовалую девочку по голове, арестована

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу Александра Пельцера и проживающую с ним Тамару Калмуратову, избивавших ее малолетнего ребенка, сообщает пресс-службе городских судов.

Ранее сообщалось, что 3 сентября в полицию поступило сообщение из детской больницы, куда была доставлена годовалая девочка с многочисленными травмами головы и тела. Девочку привез в больницу Пельцер и заявил врачам, что ребенок упал с кровати. Когда полицейские решили проверить слова мужчины, он сознался, что избил ребенка.

В ходе предварительного следствия выяснилось, что девочку госпитализируют уже в третий раз. 20-летняя мать и ее 22-летний сожитель распивали алкогольные напитки, а когда женщина выходила в магазин за очередной порцией алкоголя, сожитель бил ребенка из-за "плохого поведения", как он заявил на допросе.