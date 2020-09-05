Сегодня в Москве пройдет ночная велогонка, передает канал "Россия 24". Участвовать может любой желающий, если у него есть велосипед и шлем. Начинающим предстоит проехать 20 км. Для тех, у кого уже есть опыт, – 45 км, 90 км – для уверенных в себе профессионалов. Участники стартуют от стадиона "Лужники" и проедут по живописным местам центра города. В связи с этим некоторые улицы будут перекрыты.

До полуночи проезд ограничат по Новодевичьей и Саввинской набережным, а также по улице Лужники. Ограничено движение и по Госпитальному мосту, и ряду улиц, среди них: Устьинская, Костомаровская, и Красноказарменная, а также Котельническая и Краснохолмская набережные. Закроют проезд и по Ростовской, Смоленской, Пресненской и Краснопресненской набережным.

По словам руководителя "Лиги героев" Ксении Шойгу, у велоспорта большое будущее. А велосипедисты очень соскучились по мероприятиям. Был невероятный ажиотаж, организаторы получили огромное количество заявок уже после закрытия регистрации.