Правительство завершило работу над планом восстановления экономики

Работа над планом восстановления экономики России после пандемии завершена. Об этом сообщил первый вице-премьер России Андрей Белоусов.

По словам замглавы правительства, план будет утверждён до конца сентября – параллельно с прогнозом социально-экономического развития, в который еще вносят последние штрихи.

План восстановления президенту РФ представили в июне. Тогда его приняли за основу и отправили на доработку, сообщает телеканал "Россия 24".

27 августа Владимир Путин заявил, что пик проблем в экономике России пройден и восстановление в 2021 году будет обеспечено.

Тем же днем министр экономического развития Максим Решетников отметил, что российская экономика вошла в стадию восстановления и ВВП страны восстанавливается быстрее ожиданий.