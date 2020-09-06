"Айлендерс" вышел в полуфинал Кубка Стэнли, обыграв "Филадельфию"

В седьмом матче четвертьфинальной серии плей-офф НХЛ "Нью-Йорк Айлендерс" на льду "Скотиабанк-Арены" в Торонто обыграл команду "Филадельфия Флайерз", забросив в ворота соперника четыре безответных шайбы – 4:0.

У победителей встречи голами отметились Скотт Мейфилд (10-я минута), Энди Грин (14), Брок Нельсон (32) и Энтони Бовиллье (54).

Российский защитник "Филадельфии" Иван Проворов провел на льду чуть больше 24 минут, а завершил встречу с показателем полезности "-3". Его соотечественник из нью-йоркской команды, голкипер Семен Варламов остался в запасе на эту игру.

Первые шесть матчей противостояния завершились тремя победами "Айлендерс" (4:0, 3:1, 3:2) и тремя викториями "Флайерз" (4:3, 4:3, 5:4). Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 4:3 в пользу "островитян".

Команда из Нью-Йорка вышла в финал Восточной конференции, где сыграет с "Тампой". В финале Запада встретятся "Вегас" и "Даллас".