Путин объяснил, почему не разрешил Гергиеву рисковать

Президент РФ Владимир Путин объяснил в эфире телеканала "Россия 1" почему в начале лета не разрешил выступать Валерию Гергиеву – по словам главы государства, это был неоправданный риск.

"Недавно, кстати, дискутировали с Гергиевым по поводу степени риска – он настаивал, как мы помним, на том, что надо все-таки рисковать: певцы должны петь, танцоры танцевать", – напомнил Путин в интервью Павлу Зарубину, автору программы "Москва. Кремль. Путин". Разговор состоялся 12 июня.

Путин сообщил, что согласился с Гергиевым в том, что "певцы должны петь, представители нашего балета должны тренироваться соответствующим образом", однако о возможности проведения массовых мероприятий следует советоваться со специалистами.

"И если они считают, что этого нельзя делать, то тогда и не нужно. Вот этот риск я считаю неоправданным. Ради чего? Для того чтобы не утратить квалификацию? Нужно репетиции возобновить, нужно тренировки спортсменов восстановить и так далее – чтобы не утратить квалификацию", – отметил президент.

"Я понимаю, что мы и они сталкиваются с определенным падением доходов от отсутствия концертной деятельности. Но, мне кажется, лучше потерпеть, подождать какое-то время, зато сохранить здоровье и жизни тех же певцов и танцоров, чем потом кусать локти", – добавил Путин, подчеркнув, что такой риск он считает неоправданным.