Земан отреагировал на "мальчишескую провокацию"

"Мальчишеской провокацией" назвал президент Чехии Милош Земан поездку спикера чешского Сената Милоша Выстрчила на Тайвань. "Китай может ограничить доступ нашим экспортерам на свой рынок. В этом смысле данная поездка нанесла ущерб Чехии", — пояснил Земан, слова которого цитирует ТАСС.

Глава государства напомнил, что против визита Выстрчила на Тайвань высказывались он сам, премьер-министр, спикер нижней палаты парламента и министр иностранных дел Чехии, но спикер Сената к их мнению прислушаться не захотел. В этой связи Земан высказал мнение, что это "оскорбление по отношению к коллегам". Президент добавил, что больше не будет приглашать Выстрчила в Пражский град на совещания по внешнеполитическим вопросам.

Ранее на этой неделе глава МИД Китая Ван И заявил, что спикер чешского Сената своим визитом на Тайвань переступил "красную линию", назвал поездку "недальновидным поступком и политической авантюрой" и пригрозил, что Выстрчилу придется заплатить за нее "высокую цену".

Комментируя это высказывания, президент Чехии указал, что считает заявления представителей КНР, содержащие угрозы по отношению к Выстрчилу, недопустимыми. "Министр иностранных дел КНР немного преувеличил", — сказал Земан. Он заверил, что Чехия неукоснительно соблюдает принцип "одного Китая".

Спикер Сената Чехии во главе делегации, в которую вошли около 90 чешских бизнесменов и политических деятелей, посетил Тайвань на этой неделе. Как сообщил по итогам визита Выстрчил, Тайвань намерен активизировать торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество с Чехией.