Ту-142 выполнили разведку в Арктике

Два российских противолодочных самолета Ту-142 Северного флота выполнили ледовую разведку в Арктике.

Экипажи Ту-142 отработали проход по маршруту над безориентирной местностью, изучили обстановку в морях российского сектора Арктики. Одной из задач летчиков была разведка по маршруту перехода кораблей и судов арктической группировки Северного флота. Полет в высоких арктических широтах продолжался в течение 12 часов.

Информация, собранная в ходе полета, была передана на Большой противолодочный корабль "Североморск" — флагманский корабль группировки Северного флота.

В ближайшее время корабли и суда арктической группировки Северного флота, которая действует в восточной части Карского моря возле побережья полуострова Таймыр, отправятся в плавание. В сложных ледовых условиях они будут форсировать пролив Вилькицкого, соединяющий Карское море с морем Лаптевых, пишет "Интерфакс".

В конце августа в Арктике прошло межвидовое тактическое учение Северного флота. За обороной крупного промышленного объекта на Таймыре наблюдали заместители министра обороны.