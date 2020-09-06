Даниил Лесовой сменит "Арсенал" на "Динамо"

Тульский "Арсенал" может лишиться одного из своих лидеров. Полузащитник Даниил Лесовой близок к переходу в столичное "Динамо".

Как сообщил в своем твиттере бывший спортивный директор "Динамо" Роман Орещук, в понедельник или вторник "Динамо" объявит о переходе Лесового. Личный контракт с 22-летним полузащитником подписан. Клубам осталось согласовать условия перехода.

Даниил Лесовой перешёл в "Арсенал" из "Зенита". Сначала футболист был арендован, а потом выкуплен туляками. В текущем сезоне Даниил сыграл 6 матчей и забил два мяча. Причём оба в ворота своего будущего клуба.