Сбежавший от полиции мужчина рассказал, как убил беременную жену и ребенка

Житель Вологодской области Константин Капустин, подозреваемый в совершении двойного убийства, рассказал об обстоятельствах совершенного им преступления, об этом в воскресенье, 6 сентября, сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Все началось с того, что 3 сентября пожарные, тушившие частный дом в деревне Ушаково в Кичменгско-Городецком районе, обнаружили тела 30-летней беременной женщины и ее пятилетней дочери.

Вскоре выяснилось, что погибшие не являются жертвами возгорания – эксперты пришли к выводу, что они были убиты ножом.

По подозрению в убийстве был задержан 25-летний супруг погибшей. Он дал признательные показания и написал явку с повинной, но затем сумел сбежать из отдела полиции. Известно, что мужчина, закованный в наручники, прыгнул из окна второго этажа и скрылся.

Впоследствии он сообщил, что сделал это из-за давления со стороны полицейских и из страха перед пожизненным заключением .

Через некоторое время Капустина обнаружили в бане в деревне Березовая Гора в полутора десятках километров от места побега, где его и задержали вторично.

Подозреваемый признался, что он плохо помнит момент убийства, так как был сильно пьян, однако хорошо помнит, как нанес жене удар в шею, после чего брызнула кровь.

"Дочь жены стала прыгать на него, он ножом стал "отпихивать" ее от себя. Установив, что жена мертва, он переместил труп в багажник автомашины, затем около 03.00 принес обратно домой, и позднее с целью скрыть следы убийства облил труп и жилой дом горючим и поджег", – приводит суд слова убийцы.

Свое состояние Капустин характеризовал лаконично: "перепил".

В настоящее время подозреваемый заключен под стражу на период предварительного следствия – до начала ноября.