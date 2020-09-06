Мировой экономике грозят новые проблемы

Хотя сейчас экономика восстанавливается, и многие страны проходят пик подъема, скоро наступит спад, считает советник по глобальной экономике Pacific Investment Management Иоахим Фелс.

Правительства развитых стран вложили триллионы долларов, чтобы поддержать свои экономики в период пандемии. Поэтому в Германии выросло производство, в США сократилась безработица – было создано 1,4 млн рабочих мест, доллар перестал падать, и развивающиеся рынки получили передышку.

Но сохранить такие позиции будет непросто, и сейчас властям нужно усилить меры по стимулированию экономики, хотя они готовы уже свернуть меры господдержки.

Вместе с тем корпорации (Ford Motor Co. и United Airlines Holdings Inc. и пр.) заявили о сокращении штатов. Китайские потребители не хотят тратиться, а крупнейшие банки объявили о самом большом падении доходов за 10 лет из-за роста безнадежных долгов. К тому же в отношениях Китая и США может наступить обострение в преддверии президентских выборов.

Немало времени потребуется, чтобы развернуть вакцинацию во всем мире, то есть второй волны коронавируса не избежать, заявил Уоррик Маккиббин из Института Брукинга. Он же оценил ущерб мировой экономике из-за пандемии в ближайшие годы в 35 трлн долларов, передает Bloomberg.