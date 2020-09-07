Самолет сел на проезжую часть в Коми

Технические проблемы вынудили пилота посадить легкомоторный самолет на трассу в Сосногорском районе Коми. Инцидентом заинтересовались в управлении СКР на транспорте.

Четырехместный Zenith STOL CH-801 приземлился днем 6 сентября на дорогу примерно в 500 метрах от поворота на поселок Керки. Судя по обнародованным с места фото, ни пилот, ни воздушная машина не пострадали, припарковавшись на обочине.

Что стало причиной вынужденной посадки, сейчас выясняют сотрудники Северо-Западного следственного управления на транспорте.

По неподтвержденным данным, пилот участвовал в слете любителей гражданской авиации в Ижме, который был приурочен к 10-летию аварийной посадки Ту-154. Тогда следовавший в Москву самолет сел на выведенную из эксплуатации ВПП, выкатился за ее пределы и врезался в деревья, но никто из находившихся на борту людей не пострадал.