07 сентября 2020 10:12

В томатной пасте нашли 100 тонн контрабандных сигарет

Крупную партию контрабандных сигарет стоимостью свыше 200 миллионов рублей изъяли сотрудники ФСБ. Груз прибыл из ОАЭ по морю под видом томатной пасты.

Табачные изделия находились в пяти 20-тонных контейнерах, в которых, как указывалось в документах, находилась исключительно томатная паста. Во время досмотра в российском порту выявился подлог.

Стоимость изъятых 100 тонн сигарет оценили в 216 миллионов рублей, организатора контрабандного канала уже задержали.

По версии следователей, после поставки сигареты грузили на машины и развозили по различным городам России.

происшествия новости ФСБ контрабанда судно ОАЭ сигареты