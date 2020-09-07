Дебош пьяного вахтовика в поезде на Транссибирской магистрали попал на видео

Транспортная полиция Сибирского федерального округа задержала пьяного вахтовика на станции Тайга — 33-летний мужчина возвращался домой и умудрился испортить вечер всем окружающим его людям.

Громогласная брань вахтовика сыпалась на пассажиров и проездную бригаду. К девушке-проводнику дебошир уделил особое внимание, грубо к ней приставая. В итоге у сотрудников поезда кончилось терпение, и они самостоятельно изолировали нарушителя до прибытия транспортной полиции.

При его задержании полицейским, проявившим достойную выдержку, пришлось выслушать множество отборных оскорблений, при этом одному из сотрудников правоохранительных органов хулиган даже официально объявил войну.

Начальник поезда отказал буянящему пассажиру в дальнейшем проезде. Задержанный был привлечен к административной ответственности.