Больного коронавирусом мэра Биробиджана мучает многодневная икота

Заболевший коронавирусом мэр Биробиджана Александр Головатый пожаловался на изнуряющую икоту.

На своей странице в Instagram он рассказал, что уже шестой день находится в больнице, температура 37,6. Его очень сильно мучает икота, которая продолжается с 18 часов вечера и до 4 утра – "просто невыносимая, аж говорить невозможно". По его словам, это побочные эффекты от COVID-19. Также у него постоянно болит голова и немного ломит суставы. В целом "состояние ни к черту​​​".

Головатый выразил благодарность персоналу больницы и отметил хорошее питание: на ужин дают ватрушки с творогом, а по утрам молочную кашу. В свободное от лечения время мэр читает книги, смотрит фильмы и решает рабочие вопросы по телефону.

В Еврейской автономии выявлено 677 случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 577 человек, умерли 9. Всего в России заболели 1 030 690 человек, скончался 17 871.