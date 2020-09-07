Спасатели освободили собаку, застрявшую между прутьями калитки

Подмосковные спасатели помогли собаке, попавшей в ловушку. Бродячий пес застрял между прутьями калитки, ведущей в школьный двор, и не смог выбраться самостоятельно.

Инцидент произошел в городском округе Кашира. Работники Руновской средней школы пытались помочь застрявшей собаке самостоятельно, но у них ничего не получилось. Тогда они обратились в "Мособлпожспас".

"Прибыв на место, дежурный караул с помощью аварийно-спасательного инструмента разжал прутья и освободил собаку. Почувствовав себя в безопасности, собака быстро удалилась", – рассказал начальник караула Дмитрий Запоражан.

2 сентября сообщалось о коте, который провалился в печную трубу и застрял там. Спасателям пришлось проделать дыру в печи, чтобы вытащить его.