Придавленный деревом американский учитель четыре дня питался насекомыми

В американском штате Миннесота учитель более четырех дней провел под рухнувшим на него деревом, сообщает Fox 9. Своим спасением он обязан бывшей жене, которая отправилась проведать экс-супруга.

Несчастный случай произошел вечером 27 августа в окрестностях Редвуд-Фолс, где в одиночестве и живет 59-летний Джонатан Сиплча. Поговорив с дочерь по телефону, он отправился валить деревья на своем участке, однако не рассчитал положение, и в итоге рухнувший ствол придавил ему обе ноги. Телефона у преподавателя с собой не было, на крики никто не откликался, так что выживать ему пришлось с помощью "подножного" корма: мужчина ловил насекомых и оборвал все растения, до которых смог дотянуться. Водой его снабдил прошедший дождь – ее он собирал в складках куртки.

"Я занимаюсь этой работой почти 30 лет и сталкиваюсь с непредвиденными ситуациями, но, когда я добрался до места, я был просто поражен тем, что увидел", – заявил заместитель шерифа округа Редвуд.

Под деревом Сиплча, по собственным подсчетам, провел более 100 часов: когда он пропустил работу в пятницу, на это закрыли глаза, но отсутствие в кабинете в понедельник насторожило руководство школы, так что к делу привлекли родственников. Бывшая супруга и нашла Джонатана. Он не паниковал и не терял рассудок, а давал советы стражам порядка, у которых ушло не менее двух часов на то, чтобы освободить его.

В больнице у пострадавшего диагностировали переломы обеих ног. В настоящее время он находится дома "в хорошем настроении".