Криштиану Роналду сделал предложение своей девушке Джорджине

Форвард футбольной сборной Португалии и итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду в скором времени станет мужем. Он после нескольких лет совместной жизни в Джорджиной Родригес, от которой у него есть дочь Алана Мартина, сделал своей подруге официальное предложение.

Португалец из-за травмы не поехал в национальную команду, которая проводит матчи Лиги наций, а Джорджина, желая развлечь футболиста, организовала вечеринку для него и его друзей, сообщает издание El Mundo. Именно там КриРо и попросил руки своей девушки, которая ответила согласием. Впрочем, пара пока не планирует свадьбу.

Алана Мартина родилась в 2017-м, в том же году у Роналду появились на свет близнецы от суррогатной матери, а его первый сын родился в 2010 году и в этом случае речь идет о неизвестной женщине.