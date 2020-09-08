Кровавая семейная драма на Украине: женщина убила мужа и ранила дочь из-за неудавшегося отпуска

Кровавая семейная драма потрясла Украину. Преподавательница Национального Университета города Ровно, находясь дома, застрелила собственного мужа, ранила из револьвера 13-летнюю дочь, после чего попыталась покончить с собой. Что толкнуло женщину на преступление, пока неясно. Но почему среди версий звучит история о несостоявшейся поездке на море?

Украина, небольшое село Белая Криница, всего в 15 минутах езды от областного центра – города Ровно. Жители этого тихого и по местным меркам зажиточного населенного пункта до сих пор в шоке от событий минувших выходных. Рано утром 5 сентября в этом коттедже прозвучали выстрелы. Стреляла 44-летняя Ирина Игнатюк – хозяйка дома. Жертвы – ее муж и 13-летняя дочь.

Семью считали если не образцовой, то точно неконфликтной. Ирина – кандидат экономических наук, доцент, преподаватель Национального университета в Ровно. Автор множества научных трудов и монографий. Ее муж Юрий был бизнесменом, директором строительной фирмы.

В пресс-службе национальной полиции опубликовали фотографии с места происшествия. Видно, что криминалисты работают в доме, на улице и в гараже. По данным полицейских, женщина сначала выстрелила в своего мужа из револьвера, а потом открыла огонь по спящей дочери. Раненый Юрий Игнатюк еще смог позвонить своему отцу и рассказать о случившемся. Но скончался до приезда скорой. 13-летняя девочка получила три пули в спину. Сейчас она в критическом состоянии находится в реанимации. Там же и сама Ирина. После нападения на своих близких она пыталась покончить с собой. О возможных причинах конфликта уже написали местные журналисты.

"Не знаю, что ее побудило к таким действиям. И что бы могло такое случиться, чтобы убивать своего ребенка. Но из собственных источников знаю, что папа с ребенком хотели ехать на море и не хотели брать с собой маму. Из-за этого возник конфликт", – пишут СМИ.

Психотерапевт Александр Федорович убежден, злополучный инцидент с отпуском стал лишь спусковым крючком. Скорее всего негатив женщина копила месяцами, а может и годами. "Сваливается что-то такое тяжелое вдруг, – говорит специалист. – Для окружающих это действительно "вдруг". Потому что еще вчера человек ходил, говорил, выполнял какие-то функции. А сегодня он уже вдребезги разбит. Но это на самом деле не "вдруг", всегда есть какой-то период пред-болезни, когда на человека сыпется, сыпется, он нагрузку держит, держит… И в какой-то момент ломается".

Вовремя разглядеть опасность в человеке иногда не в состоянии даже близкие, – не то, что соседи или коллеги. Особенно когда речь идет о женщинах-убийцах. Большинство из них – заботливые матери и кроткие супруги. Никаких подозрений.

Тем более шокируют преступления с их участием. 16 сентября 2013 года в Иерусалиме репатриантка из России Карина Бриль убила двух своих детей – 7-летнего Игоря и 5-летнюю Миру. "В гостиной у входа лежал ребенок с ранениями лица и верхней части тела, к сожалению, без признаков жизни, – рассказывает начальник бригады скорой Ави Закия о страшной картине, увиденной им после вскрытия квартиры. – В другом конце гостиной лежала девочка лет пяти… Простите, мне очень трудно…"

Карина успела сделать музыкальную карьеру. Она играла на флейте в ансамбле известных музыкантов братьев Бриль. Потом вышла замуж за Дмитрия и родила ему двоих детей. Но вскоре брак распался, а Карина с сыном и дочерью переехала в Израиль. Образцовая мать после страшной расправы над своими детьми пыталась, как и Ирина Игнатюк, покончить с собой. Но выжила. Экспертиза признала женщину вменяемой. В 2015 году суд приговорил ее к двум пожизненным сроком. К слову, на год раньше, в 2014 году, Карина Бриль в третий раз стала мамой. Она родила ребенка за решеткой.

Ирине Игнатюк так же предстоит судебно-психиатрическая экспертиза – как только врачи смогут поставить ее на ноги. Медики уже заявили: ее жизни, в отличие от жизни ее дочери, ничего не угрожает.

Пока же по фактам умышленного убийства и покушение на убийство малолетнего ребенка правоохранительные органы Украины возбудили уголовное дело. Ирина Игнатюк заочно арестована. Ее палату охраняют полицейские.