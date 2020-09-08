Президент РФ и король Саудовской Аравии обсудили вакцину, ОПЕК+ и саммит G20

Владимир Путин провел телефонные переговоры с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель-Азизом Аль Саудом. Речь шла о подготовке к предстоящему в ноябре саммиту G20, передает телеканал "Россия 24".

Кроме того, лидеры обсудили коллективные усилия по преодолению негативных для мировой экономики последствий пандемии и перспективы совместного производства разработанной в России вакцины от коронавируса COVID-19.

Еще среди тем беседы были различные аспекты двустороннего сотрудничества и выполнение договоренностей в формате ОПЕК+.