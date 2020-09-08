Пьяный волгоградец сбил собственную дочь и скрылся с места ДТП

В Волгоградской области трехлетняя девочка попала в больницу с тяжелыми травмами после того, как ее сбил на машине пьяный отец. Помощь ребенку он не оказал, а немедленно скрылся с места ДТП, сообщили в региональном управлении МВД.

Едва не обернувшийся трагедией случай произошел около шести часов вечера 7 сентября на хуторе Чувилевском в Суровикинском районе. Мужчина 34 лет от роду за день до этого вышел из изолятора, где провел 10 суток за вождение в нетрезвом виде. Отметив освобождение, он вновь сел за руль своего ВАЗ-2107 и прямо рядом с домом наехал на дочку.

Лихач, которого лишили водительских прав, и не подумал остановиться, а рванул прочь. Задержали его позже в городе Суровикино.

Девочка находится в больнице в тяжелом состоянии.