Морской котик на острове в Охотском море удивил своим окрасом

Необычного детеныша морского котика обнаружили на острове в Охотском море. Владимир Бурканов специалист по морским млекопитающим утверждает, что малыш является альбиносом. Об этом свидетельствует его золотистый окрас.

Щенок родился на острове Тюлений в Охотском море. Сейчас ему порядка месяца. Особенностью уникального окраса является слабое зрение, поэтому таким особям живется довольно не просто. Более того, если сородичи начнут проявлять к нему агрессию, а такое зачастую случается, то малыша заберут в дельфинарий. Как напоминает ГТРК "Амур", выходящая в эфир на телеканале "Россия 1", в 2011 года самку детеныша-альбиноса обнаружили в одиночестве на берегу моря. Специалисты забрали ее, назвали Нафаня и оправили жить в сочинский дельфинарий.