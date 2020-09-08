На вокзале в Красноярске задержали пассажира со скелетом

На железнодорожном вокзале Красноярска полицейские задержали мужчину, который вез в сумке скелет. На допросе он утверждал, что везет в Москву останки святого для признания их мощами. Правоохранительные органы начали доследственную проверку.

Как передает ГТРК "Красноярск" в эфире телеканала "Россия 1", на вокзале областного центра внимание полицейских привлек пассажир с дорожной сумкой. При досмотре багажа были обнаружены человеческие кости и череп. В отделении полиции он заявил, что является священнослужителем, едет из Енисейска в Москву для признания останков мощами.

Старший помощник руководителя Западно-Сибирского СК России Наталья Чернакова сообщила: "Сейчас назначена судмедэкспертиза для установления принадлежности останков. Также будет установлено, является ли мужчина служителем какой-либо епархии. По результатам проверки примут процессуальное решение".