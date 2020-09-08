Спасатели успели поднять тонущего в заброшенном колодце ребенка

В Уфе спасатели успели вытащить из глубокого колодца тонущего ребенка. Десятилетний мальчик с травмами различной степени тяжести отправлен в районную больницу.

Происшествие случилось накануне вечером, сообщили в Управлении гражданской защиты города. Дети играли в заброшенном доме на улице Тухвата Янаби. Один из мальчиков не заметив провала в полу, оступился и упал в подвал с водой. Он стал стремительно исчезать в глубине колодца. Друзья не растерялись, выбежали на улицу и стали звать на помощь. Случайный прохожий вызвал спасателей.

Как передает ГТРК "Башкортостан", выходящая в эфир на телеканале "Россия 24", спасателям пришлось использовать альпинистское снаряжение для поднятия мальчика на поверхность. Сейчас его здоровье вне опасности, он в больнице на обследовании и лечении.