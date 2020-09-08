Актер Певцов покинул больницу в Коммунарке

После перенесенной пневмонии больницу в Коммунарке покинул 57-летний народный артист Дмитрий Певцов. Он поблагодарил внимательных работников ГКБ N40, которые помогли ему справиться с воспалением легких.

В своем Instagram артист радостно сообщил, что он дома, а также особо поблагодарил за свое выздоровление главврача больницы Дениса Проценко и его заместителя Рустама Коготыжева. "Гвозди бы делать из этих людей", – подчеркнул мужественность боровшихся за его здоровье врачей певец и актер.

Певцов описывал ранее больницу в Коммунарке как большой космический корабль. Он особо подчеркивал, что при лечении он не впадал в кому, как об этом поспешили сообщить некоторые издания.

Ранее директор "Ленкома" Марк Варшавер отмечал, что Певцов лечится в Коммунарке, но коронавируса COVID-19 у него нет. После выписки Певцов будет еще две недели долечиваться в домашних условиях.

В театре Певцова ждут 22 сентября на спектакле "Капкан".