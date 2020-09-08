Жительница Крыма требует 4 млн рублей за внутриутробную гибель ребенка

Жительница Севастополя требует 4 миллиона рублей за гибель неродившегося ребёнка. Дело о компенсации морального вреда, причиненного в результате внутриутробной гибели плода, поступило в Ленинский районный суд.

Иск подан к горбольнице номер 5, где расположен центр охраны здоровья матери и ребенка, а также к страховой компании и Департаменту здравоохранения Севастополя. Как информирует "Вести Севастополь", выходящая в эфир на телеканале "Россия 1", женщина утверждает, что беременность у нее протекала нормально. Как только началась родовая деятельность, она вызвала скорую, которая доставила ее в роддом. По словам роженицы, на тот момент ребенок был жив, однако из-за некачественного родовспоможения, он погиб еще в утробе.

В пресс-службе суда сообщили, что рассмотрение иска запланировано на 25 сентября.