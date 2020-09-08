"Одноклассники" запустили меню ссылок для групп

Соцсеть "Одноклассники" представила меню ссылок, которые помогают пользователю структурировать информацию. Новинка позволит брендам наглядно демонстрировать услуги, товары, видео, фото, популярные темы или приложения.

Меню ссылок выглядит как подборка карточек над лентой новостей, каждая из которых содержит персональную обложку и ссылку на определенный раздел соцсети.

Администраторы и супермодераторы групп могут самостоятельно настраивать как дизайн обложек, так и текст, и ссылки меню.

Для подключения нового инструмента, в настройках группы нужно перейти в раздел "вид профиля" и добавить нужные блоки.