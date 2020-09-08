Чемпион мира Мбаппе сдал положительный тест на COVID-19

Нападающий футбольного "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Килиан Мбаппе заразился коронавирусом. Чемпион мира накануне матча Франции против Хорватии в рамках Лиги наций сдал положительный тест на COVID-19.

21-летний футболист уже исключен из состава на предстоящую встречу и отправлен домой на самоизоляцию, сообщает официальный сайт Федерации футбола Франции. Отмечается, что симптомы болезни у Мбаппе не проявляются.

Таким образом, помимо встречи сборной Франции и Хорватии Мбаппе не сыграет также и в двух матчах за "ПСЖ". Известно, что совершенно точно он не сыграет против "Ланса" 10 сентября и "Марселя" 13 сентября в рамках чемпионата Франции.

Напомним, что Мбаппе стал не первым футболистом парижан, у кого был обнаружен вирус. Ранее положительные тесты были сданы Неймаром, Анхелем Ди Марией, Леандро Паредесом и Мауро Икарди.