Экс-нападающий "Зенита" Кержаков может возглавить российский клуб

Бывший нападающий "Зенита" и сборной России Александр Кержаков рассматривается в качестве кандидата на пост главного тренера футбольного клуба "Томь". Руководство томичей во главе с президентом клуба, а также главой области готово пригласить 37-летнего специалиста возглавить команду.

На данный момент Кержаков работает главным тренером юношеской сборной России для игроков не старше 18 лет. Как сообщает sportbox.ru/Vidy_sporta/Futbol/Russia/1st_division/spbnews_NI1236780_Kerzhakov__odin_iz_kandidatov_na_post_glavnogo_trenera_Tomi" onclick="window.open(this.href, '', 'resizable=no,status=no,location=no,toolbar=no,menubar=no,fullscreen=no,scrollbars=no,dependent=no'); return false;">Спортбокс.Ru, еще одним вероятным претендентом на освободившуюся вакансию является наставник молодежной команды "Тамбова" Сергей Передня. Ранее он уже возглавлял "Томь", а в сезоне 2012-13 выводил ее в российскую премьер-лигу.

Накануне стало известно о том, что руководители "Томи" приняли решение отправить в отставку Василия Баскакова. Под его руководством "Томь" после семи туров Футбольной национальной лиги занимает предпоследнее, 21-е место, набрав два очка. На данный момент командой руководит старший тренер Виктор Себелев, готовящий футболистов к следующей игре.