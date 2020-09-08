Пираты захватили рефрижератор в Гвинейском заливе. В экипаже есть двое россиян

Пираты захватили рефрижератор Water Phoenix в Гвинейском заливе и взяли заложников. С борта судна похищены двое россиян, передает Nigerian Tribune.

По информации издания, пираты забрали капитана судна и одного члена экипажа. Остальные члены команды смогли укрыться в специально предназначенном для этого отсеке. Всего экипаж состоит из 18 моряков: это семь россиян и 11 филиппинцев.

Посольство России в Нигерии проверяет эту информацию и контактирует с судовладельцами. По одним данным, это немецкая компания, по другим – голландская.

Как сообщает ТАСС, рефрижератор шел из Нидерландов под флагом Либерии. В момент нападения оно находилось на расстоянии 34 морских милях от порта Лагос.

20 июля сообщалось об аналогичном инциденте в Гвинейском заливе. Тогда пираты захватили танкер Curacao Trader с семью россиянами на борту.