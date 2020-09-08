Швейцарский полузащитник может продолжить карьеру в России

Полузащитник франкфуртского "Айнтрахта" и сборной Швейцарии Джибриль Соу может продолжить карьеру в российской премьер-лиге. На 23-летнго футболиста претендуют два российских коллектива.

По информации германских источников Соу недоволен своим положением в "Айнтрахте". После прихода в январе австрийца Штефана Ильзанкера Джибриль потерял место в стартовом составе "орлов". В преддверии чемпионата Европы футболист хотел бы играть чаще.

Не исключено, что в ближайшее время Соу покинет команду. Речь идет об аренде полузащитника сроком на один год с возможностью выкупа. Контракт Джибриля с "Айнтрахтом" рассчитан до лета 2024 года, а его цена составляет примерно 10 миллионов евро.

Ранее в прессе появлялась информация об интересе "Спартака" к другому футболисту "Айнтрахта". Речь шла о правом защитнике Данни Да Коште.