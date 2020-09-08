Машина со спасателями кубарем скатилась по склону, пострадали пять человек. Видео

В минувшую субботу, 5 сентября, автомобиль горноспасательной службы попал в аварию в горном массиве Малая Фатра, расположенном в Жилинском крае Словакии.

Машина со спасателями ехала по склону и не устояла на колесах, после чего покатилась вниз. В тот момент, когда внедорожник совершал очередной переворот через крышу, из его салона выпал человек.

Как сообщают СМИ, спасатели спешили на помощь травмированному туристу, в автомобиле находились пять человек – трое профессиональных спасателей и двое добровольцев.

Все они получили травмы различной степени тяжести, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.