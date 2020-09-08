Иркутские Бонни и Клайд сбежали после следственного эксперимента

В Иркутской области назначили вознаграждение за информацию о сбежавших после следственного эксперимента возлюбленных, которые уже были осуждены за серию разбойных нападений и краж, а также незаконный оборот оружия.

Камера наблюдения зафиксировала, как около 16 часов дня 7 сентября 31-летний Сергей Устюгов и 24-летняя Татьяна Никитина сбежали из дома на улице Окладникова в Иркутске. Перед этим они перелезли на балкон соседней квартиры, оттуда вышли в подъезд и скрылись. Выйти на их след пока не получилось. Правоохранители не исключают, что житель Ангарска и его подельница уже уехали из города на попутках. Впрочем, проверяют они и частный сектор в СНТ.

Три года назад местные Бонни и Клайд были осуждены за серию разбойных нападений, но вскрылись новые эпизоды их деятельности, а потому пару доставили из колонии на следственный эксперимент. Закончился он побегом.

За информацию, которая поможет в поимке злоумышленников, назначена награда, но полицейские не называют точную сумму.