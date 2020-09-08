Большегруз врезался в пассажирский автобус: пострадали 4 человека

В Костроме грузовик врезался в пассажирский автобус. Авария произошла около 14 часов. В ДТП получили травмы четверо человек. К месту аварии незамедлительно прибыли автоинспекторы и машины "скорой помощи". Об этом сообщает ГТРК "Кострома", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

Как стало известно, водитель автобуса не уступил дорогу большегрузу "Вольво". В итоге фура прошла по касательной по всей правой стороне "ПАЗа", разбив окна и помяв кузов. Находившиеся в салоне пассажиры получили ранения осколками стекла. Насколько серьезны травмы, предстоит выяснить медикам. В зависимости от этого водителю грузовика будет назначено наказание.

Почему нарушил правила, мужчина так и не объяснил. А водитель "Вольво" рассказал, что ему даже пришлось встать всей своим весом налегая на педаль тормоза. Говорит, к счастью, шел на минимальной скорости. Отметим, фура с песком весила не менее 20 тонн, и при прямом столкновении о последствиях страшно даже было бы думать. По факту ЧП правоохранители начали проверку.

"В настоящий момент четырех человек доставили в травматологический пункт. Возбуждено административное дело. По факту аварии организовано расследование", – заявил замначальника ГИБДД по Костромской области Александр Туманов.