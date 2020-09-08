Игроки английской премьер-лиги признали Де Брейне лучшим футболистом прошлого сезона

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брейне был признан лучшим игроком Англии по версии Ассоциации профессиональных футболистов. Ранее 29-летний бельгиец стал лучшим по версии журналистов.

Кевин победил в опросе, опередив своего одноклубника Рахима Стерлинга и трех футболистов "Ливерпуля" Вирджила ван Дейка, Трента Александера-Арнольда и Джордана Хендерсона. Защитник "Ливерпуля" Александер-Арнольд получит приз лучшему молодому футболисту, а нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд удостоен награды за заслуги перед футболом.

Также была определена символическая сборная сезона. В нее вошли вратарь: Ник Поуп ("Бернли"); защитники: Александер-Арнольд, ван Дейк, Эндрю Робертсон (все – "Ливерпуль"), Чаглар Сеюнджю ("Лестер"); полузащитники: Хендерсон ("Ливерпуль"), де Брейне, Давид Сильва (оба – "Манчестер Сити"); нападающие: Мане ("Ливерпуль"), Джейми Варди ("Лестер"), Пьер-Эмерик Обамеянг ("Арсенал").