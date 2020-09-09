Россияне начали отказываться от пластиковых карт

Последние данные Банка России говорят о том, что во втором квартале 2020 года число используемого россиянами "пластика" рекордно сократилось за последние пять лет.

Эксперты уверены, что сокращение программ кешбэка и желание банков сэкономить на неактивных клиентах​​​ привело к тому, что снижение составило 4,5 миллиона единиц депозитных и кредитных карт. Таким образом побит антирекорд кризисного 2015 года, когда число используемых россиянами карт упало на 4 миллиона единиц, сообщает РИА Новости. Также значительную роль сыграло и введение ограничительных мер в экономике на фоне пандемии, когда банки ужесточили выдачу кредитных карт.

Аналитик финансовой группы БКС Егор Дахтлер считает, что кроме кризисных причин, наступил момент, когда люди отказываются от бесчисленного количества карт одного или разных банков тем более, что за обслуживание взимается комиссия по каждой карте.

Отношение к пластиковым картам изменилось не только у клиентов банков. Сами банки стали более рационально подходить к оформлению пластиковых карт. Теперь все чаще карту предлагают только тем потребителям, которые с наибольшей вероятностью будут использовать ее.