Роскосмос опроверг, что США отказались от запуска астронавта на "Союзе"

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) не отказалось купить место для полета своего астронавта на Международную космическую станцию на пилотируемом корабле "Союз" весной 2021 года.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировала пресс-служба Роскосмоса, опровергнув сообщение ряда СМИ об отказе NASA.

Вместе с тем, сообщается, что США подтвердили пока только приобретение одного места для полета астронавта 14 октября 2020 года.

Это обойдется NASA в сумму более 90 миллионов долларов.