ЛеБрон Джеймс стал новым рекордсменом НБА по количеству побед в плей-офф

Баскетболист американского клуба "Лос-Анджелес Лейкерс" ЛеБрон Джеймс стал обладателем нового рекорда НБА по количеству побед в плей-офф. Обновление рекорда произошло после победы "Лейкерс" в третьем матче серии четвертьфинала против "Хьюстон Рокетс" (112:102).

Сам ЛеБрон стал главным творцом победы своей команды, набрав 36 очков, а также совершив 7 подборов и 5 передач. Он стал самым результативным игроком матча. А сама победа стала для него 162-й в карьере. По количеству побед в плей-офф НБА он вышел на чистое первое место, опередив пятикратного чемпиона ассоциации Дерека Фишера. Ранее у обоих баскетболистов было по 161 победе.

Отметим, что Джеймс выиграл 65,6 процента сыгранных матчей плей-офф НБА.