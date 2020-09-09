Иркутские полицейские задержали партию черной икры стоимостью 20 миллионов рублей

В Слюдянском районе Иркутской области полицейские обнаружили 4 центнера осетровой икры, перевозящейся в грузовике без соответствующих документов.

Партия икры, упакованная в пищевые контейнеры, была обнаружена инспекторами ГИБДД совместно с сотрудниками Управления Россельхознадзора в ходе досмотра фуры с полуприцепом на стационарном посту полиции.

Груз, цена которого на черном рынке может доходить до 20 миллионов рублей, был изъят, 46-летний водитель привлечен к административной ответственности.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов занимаются выяснением происхождения черной икры, добытой, по предварительным данным, незаконным способом.