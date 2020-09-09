Скончался знаменитый 32-летний "Мистер Вселенная"

Знаменитый чешский бодибилдер Якуб Шурбт скоропостижно скончался в возрасте 32 лет. О кончине культуриста стало известно после публикации его родственниками сообщения на его странице в Facebook.

Официально причина смерти не сообщается. Однако по информации чешского портала ronnie.cz, спортсмен ушел из жизни в результате полиорганной недостаточности. Похороны мужчины состоятся девятого сентября в чешском городе Броумов.

Шубрт стал культуристом еще в подростковом возрасте. В 21 год он выиграл турнир "Мистер Вселенная" среди юниоров. Также он становился бронзовым призером турнира Olympia Amateur Europe 2014.