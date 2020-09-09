Декорации сгорели во время съемок фильма о пожаре в Москве 1812 года

Во время съемок картины о пожаре в Москве 1812 года сгорели декорации на площадке "Главкино" в подмосковном Красногорске. Еще до прибытия спасателей, как видно на кадрах, артисты и помощники самостоятельно вынесли газовые баллоны, чтобы предотвратить взрывы.

По данным МЧС, пожар вспыхнул около 4 часов утра, а справиться с открытым огнем им удалось к 05:40. К тому моменту огонь практически полностью уничтожил декорации фильма на площади 800 квадратных метров.

Пожар был частью сюжетной линии, но постановщикам не удалось удержать его в рамках, потому пламя и перебросилось на другие декорации. В результате ЧП никто не пострадал, а кадры, не исключено, придадут реализма ленте после выхода ее на экраны.