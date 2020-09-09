ЕГЭ по иностранному языку не будет обязательным

Единый государственный экзамен по иностранному языку не будет обязательным. Об этом сообщили в министерстве просвещения.

Решение было принято после широких общественных обсуждений с участием экспертов. Проект поддержала Российская академия образования, за внесение изменений выступили органы управления образованием большинства регионов.

В прошлом году вице-премьер Татьяна Голикова заявляла, что ЕГЭ по иностранному языку станет обязательным в 2022 году. Предполагалось, что выпускники смогут выбрать английский, немецкий, французский, испанский или китайский язык. Национальный родительский комитет обратился в Минпрос с просьбой отменить введение такого экзамена. По их мнению, он должен сдаваться только на добровольной основе.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что Единый государственный экзамен по точным наукам будет проходить на компьютерах.