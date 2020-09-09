"Атлетико" намерен перехватить Луиса Суареса у "Ювентуса"

Футболист "Барселоны" Луис Суарес может продолжить карьеру не в туринском "Ювентусе", а задержаться в чемпионате Испании. Уругвайский форвард получил предложение от мадридского "Атлетико", руководство которого намерено предложить ему более выгодные условия в отличие от "Ювентуса".

33-летний Суарес может сделать выбор в пользу "матрасников". Как сообщает ESPN Uruguay, "Юве" по-прежнему является фаворитом в борьбе за приобретение игрока, однако его самого может смутить несколько дополнительных факторов при переезде в Италию. Например, прохождение теста на знание итальянского языка и получение паспорта гражданина ЕС. Вариант с "Атлетико" позволит всего этого избежать.

Напомним, что в нынешнее межсезонье "Барселону" возглавил нидерландский тренер Рональд Куман, который дал уругвайцу понять, что не нуждается в его услугах. Суарес начал поиски нового клуба для продолжения карьеры. Впрочем, возникли сложности с самими каталонцами – руководство клуба отказывается платить компенсацию за досрочное расторжение контакта. Представители игрока не согласны с такой позицией клуба.

Напомним, что Суарес выступал за "Барселону" с 2014 года. В минувшем сезоне Суарес сыграл за "блаугранас" 36 матчей, отметившись 21 голом и 12 результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 28 миллионов евро.