Освященный купол церкви сорвался с крана под Тамбовом. Видео

В селе Беломестная Криуша, расположенном в Тамбовской области, с крана при монтажных работах сорвался церковный купол.

Незадолго до неудачной попытки установить купол на храм, его вместе с крестом освятили. Очевидцы рассказали, что груз во время подъема сильно раскачивало ветром, в итоге стрела крана не выдержала нагрузку.

По информации издания РИА "ТОП68", высота церкви составляет около 40 метров. Купол удалось поднять всего лишь на 10, после чего он рухнул и получил значительные повреждения.

Храм Архангела Михаила в селе строится на средства меценатов с 2018 года.