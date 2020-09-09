В Москве из-за ветра объявлен желтый уровень опасности

В Москве действует желтый уровень погодной опасности. Как сообщается на сайте Гидрометцентра России, погода потенциально опасна из-за ветра, скорость которого может составлять до 17 метров в секунду.

Предупреждение действует до 22:00 (по московскому времени) 10 сентября не только в столице, но и в Подмосковье.

В целом же, по данным Центра погоды ФОБОС, москвичей в ближайшие дни ждет осенняя погода. Виной тому – активность атлантических циклонов, которые несут на европейскую территорию России воздух из северной акватории океана.

До пятницы, 11 сентября, в столице будет ненастно. Из-за плотной облачности воздух будет прогреваться только до плюс 15-17 градусов. В выходные дожди приобретут локальный и кратковременный характер, температура поднимется до 18-19 градусов.