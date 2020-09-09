"Контент прет!": москвич рухнул с крыши каршеринга во время записи видео

В Москве подвыпивший пассажир каршерингового автомобиля на ходу забрался на крышу, но не удержался при торможении и чудом не попал под колеса. Его знакомая сняла видео с горе-акробатом.

Трое друзей утром 6 сентября взяли BMW сервиса "Яндекс.Драйв" с тем, чтобы записать эффектное видео для соцсетей. Еще не тронувшись с места, один из приятелей провел небольшую тренировку – пару раз забрался на крышу машины и попытался не потерять равновесие. Судя по всему, у него это получилось, раз он решился повторить трюк на ходу.

"Контент прет!" – прокричал молодой человек, растянувшись на крыше.

Затем он поднялся на ноги, но ликование было недолгим – на своих двоих акробат пробы пару секунд, после чего завалился вперед и упал перед машиной. По неподтвержденным данным, трюкач отделался синяками и ссадинами.