Мемфис Депай согласовал контракт с "Барселоной"

Капитан французского "Лиона" Мемфис Депай близок к переходу в "Барселону". Голландский футболист согласовал детали личного контракта.

26-летний нападающий сделал еще один шаг в направлении к "Барселоне". Как сообщает "Спорт-Экспресс", голландец не только согласился продолжить карьеру в Каталонии, но и обсудил детали личного контракта. Однако пока клубы не договорились о цене Мемфиса. Ориентировочная стоимость нападающего составляет 44 миллиона евро.

В прошлом сезоне Мемфис сыграл за "Лион" 22 матча, забил 15 мячей и сделал 2 результативных передачи. Голландец пропустил 7 месяцев из-за травмы колена. В новом сезон Мемфис сыграл за "Лион" один матч и забил 3 мяча.