Вратарь Эдуар Менди близок к переходу в "Челси"

Лондонский "Челси" согласовал пятилетний контракт с вратарем "Ренна" и сборной Сенегала Эдуаром Менди. Осталось договориться двум клубам.

Сам Эдуард еще две недели назад уведомил руководство "Ренна" о своем желании перейти в "Челси", сообщает РИА Новости. Лондонцы готовы заплатить за Менди 20 миллионов евро, французский клуб настаивает на сумме 26 миллионов.

Эдуар Менди – француз, но играет за сборную Сенегала, – страны, откуда родом его мать. Эдуар выступал за клубы "Шербур" и "Реймс", а в прошлом году перешел в "Ренн" и помог бретонцам занять третье место в Лиге 1.