09 сентября 2020 17:15 ГТРК "Вологда"

Популярный череповецкий тамада оказался опытным аферистом


УМВД России по Вологодской области

Популярный в Череповце тамада оказался аферистом со стажем. Сейчас мужчина задержан по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает ГТРК "Вологда" в эфире телеканалов "Россия 1" и "Россия 24". Выяснилось, что на протяжении долгого времени он обманывал своих клиентов.

Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Вологодской области, мужчина работал на ниве развлечений под именем Александр Самаркиню. На его счету проведение множества праздничных мероприятий. Часто люди обращались к нему за различные дополнительные услуги. Получив за них предоплату, мошенник исчезал из поля зрения клиентов. Деньги за не оказанные услуги вернуть они так и не смогли.

На сегодняшний день достоверно известно о двух случаях мошенничества. Но полиция не исключает, что число обманутых граждан намного больше. Сейчас проводятся следственные действия. Задержанный может получить до пяти лет тюрьмы.

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