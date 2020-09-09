Популярный череповецкий тамада оказался опытным аферистом

Популярный в Череповце тамада оказался аферистом со стажем. Сейчас мужчина задержан по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает ГТРК "Вологда" в эфире телеканалов "Россия 1" и "Россия 24". Выяснилось, что на протяжении долгого времени он обманывал своих клиентов.

Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Вологодской области, мужчина работал на ниве развлечений под именем Александр Самаркиню. На его счету проведение множества праздничных мероприятий. Часто люди обращались к нему за различные дополнительные услуги. Получив за них предоплату, мошенник исчезал из поля зрения клиентов. Деньги за не оказанные услуги вернуть они так и не смогли.

На сегодняшний день достоверно известно о двух случаях мошенничества. Но полиция не исключает, что число обманутых граждан намного больше. Сейчас проводятся следственные действия. Задержанный может получить до пяти лет тюрьмы.