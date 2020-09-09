Юная путешественница из Крыма нашлась в Воронеже

Тринадцатилетнюю жительницу Крыма нашли в Воронеже. Ребенок пропал в августе из села Глинка Сакского района. Об этом со ссылкой на пресс-служба управления МВД по региону сообщает ГТРК "Воронеж" в эфире телеканалов "Россия 1" и "Россия 24".

Выяснилось, что в последний месяц лета школьница ушла из дома, никого не предупредив. Затем в полицию сообщили, что ее якобы видели в Воронеж. Начались масштабные поиски. Были созданы группы, отрабатывавшие предполагаемые места нахождения подростка. Проверялись развлекательные и торговые центры, скверы и парки.

8 сентября девочку удалось найти в Советском районе города. По словам школьницы, еще в Крыму она познакомилась с девочкой и решила приехать к ней в гости.

Как отмечается, противоправных действий по отношению к школьнице совершено не было.

Кстати, в середине августа здесь в Воронеже была найдена еще одна юная путешественница. 13-летняя Дарья самостоятельно уехала из села Никольское в Липецкой области. Поиски ребёнка продолжались три недели.