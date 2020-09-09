При обрушении строительных лесов в Нижнем Новгороде пострадали 7 человек

Семь человек пострадали в результате обрушения строительных лесов в Нижнем Новгороде. По данным регионального СК, ЧП произошло этим утром. Об этом сообщает ГТРК "Нижний Новгород", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

Известно, что рабочие устанавливали элементы фасада, находясь на уровне девятого этажа здания. Конструкция не выдержала их веса и обрушилась. Люди получили травмы различной степени тяжести.

В настоящий момент пострадавшие доставлены в городскую больницу. По данному факту организована проверка, по ее итогам следователи примут процессуальное решение.